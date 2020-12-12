Коронавирус Врачи объяснили опасность ношения одной маски

2020-12-12 15:00 91

Если носить одну защитную маску несколько дней подряд, она превратится в «мокрый компресс», заявила врач инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом столичного департамента здравоохранения Елена Белова.

«Люди сейчас пошли по пути наименьшего сопротивления — покупают одну многоразовую маску и ходят в ней день, два, три, неделю. Правильнее для здоровья использовать одноразовые маски и правильно их применять», — объяснила эксперт, а также подчеркнула, что влажную использованную маску необходимо выбросить.

При этом, если в маске тяжело дышать, лучше купить респиратор с клапаном: он позволит дышать свободно и обеспечит надежную защиту, посоветовала Белова.

О вреде долгого ношения одной маски также рассказал врач-инфекционист профессор Николай Малышев. Эксперт объяснил, что она накапливает бактериальные и вирусные загрязнения не только от самого пользователя, но и от окружающих.Ранее Белова предупредила, что носить маски в холодное время года на улице необходимо только при скоплении людей вокруг.

По ее словам, на открытом воздухе при низких температурах маска быстро будет становиться влажной от дыхания и потеряет свою эффективность.Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, из-за эпидемиологической ситуации в столице введен перчаточно-масочный режим. По данным на 11 декабря, только за сутки в городе коронавирусом заразились более 7,2 тыс. человек. Всего за время пандемии в Москве обнаружили свыше 679 тыс. заболевших.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире