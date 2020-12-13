Коронавирус Назван новый ранний признак заражения коронавирусом

2020-12-13 13:00 224

 

Перечень ранних симптомов коронавирусной инфекции пополнился новым – таковым ученые называют разнообразные неприятные ощущения в глазах.

Исследователи, представляющие Университет Англия Раскин, рекомендуют официально признать болевые ощущения и зуд в глазах ранним признаком заражения коронавирусом. Собранные учеными данные приводит журнал BMJ Open Ophthalmology.

Специалисты, изучавшие особенности клинической картины коронавирусной инфекции у перенесших ее пациентов, констатируют: 81% переболевших испытал на начальном этапе заболевания проблемы с глазами.

«Светобоязнь или повышенная светочувствительность, зуд, боли в глазах. Эти признаки сохранялись до двух недель», — сообщили авторы проекта.

Ученые отмечают, что в некоторых описаниях клинических проявлений ковида, касающихся состояния глаз, используется термин «конъюнктивит». По их мнению, это некорректно – офтальмологические нарушения, ассоциированные с COVID-19, правильнее называть «воспаление глаз», поскольку оно точнее отражает реакцию глазных оболочек на инфицирование коронавирусом.

Также специалисты подчеркивают, что новые данные подтверждают способность ковида передаваться через глаза, хотя в начале пандемии такой способ передачи инфекции оценивался медиками как невозможный.

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