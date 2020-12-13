Коронавирус Вакцинация в Великобритании началась с проблемами. Часть людей призвали не делать прививку

2020-12-13 15:00 119

С начала массовой вакцинации в Великобритании обнаружили проблемы со здоровьем у людей-аллергиков. Им рекомендуют не делать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает CTV News.

Местные власти предупредили, что людям со склонностями к острой аллергической реакции следует отказаться от прививки, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer. Из первой сотни человек, которым ее сделали, у двух возникли проблемы со здоровьем.

Как рассказал глава NHS Стивен Пунс, пострадали двое работников Национальной службы здравоохранения Великобритании. У обоих были показания к острой аллергической реакции, и оба носили с собой инъекции с адреналином. Сейчас с ними все в порядке.

Особенно осторожными, по словам властей, нужно быть тем, у кого раньше случался анафилактический шок. Людей, страдающих от аллергий, призвали заранее предупреждать об этом - им будут рекомендовать не делать прививку от коронавируса.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для массовой вакцинации населения.

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