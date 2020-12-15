Политика Рада восстановила полномочия НАПК по мониторингу деклараций чиновников и судей КСУ

2020-12-15 12:15 63

Верховная Рада восстановила полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по мониторингу деклараций, в том числе в отношении судей и судей КСУ. "За" проголосовали 300 нардепов. 

Проверку всех деклараций осуществляет НАПК, но введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Также вводится правовое регулирование особенностей урегулирования конфликта интересов, прописан порядок контроля, полной проверки деклараций, мониторинга образа жизни субъектов декларирования; а также порядок осуществления некоторых дополнительных мер финконтроля.

В законе отмечается порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

Предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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