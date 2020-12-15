Политика фото + видео Взрывают гранаты, приехало много "скорых": новые детали массовых стычек на Майдане

2020-12-15 16:30 203

 

15 декабря в Киеве на Майдане, где произошли стычки митингующих предпринимателей с полицией, уже взрывают шумовые гранаты.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Силовики начали штурм палаток, которые установлены около Стеллы. Слышны взрывы.

Отмечают, что много активистов-предпринимателей получили травмы. На место прибыли машины скорой медицинской помощи.

В Telegram-канале PavlovskyNEWS пишут, что из-за столкновения протестующих с полицией у одного из представителей ФЛП начались проблемы с сердцем. Его коллеги взяли мужчину под руки и передали медикам. Те на носилках занесли его в авто "скорой".

Лидер протеста #SaveФОП и предприниматель Сергей Доротич обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой повлиять на МВД. Он просит, чтобы силовики прекратил силовые действия против активистов.

В то же время на Facebook-странице МВД пишут, что полицейские проводят с участниками акции превентивные меры для восстановления правопорядка на Майдане. В частности, силовики не дали активистам установить военные палатки на центральной площади.

 

 

 

 

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