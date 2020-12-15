Коронавирус Украинским пенсионерам рассказали, кто и как может получить доплату в 8000 гривен

2020-12-15 22:00 1442

 

Право на социальную помощь имеют одинокие пенсионеры возрастом свыше 80 лет

Украинским пенсионерам рассказали, кто и как может получить доплату в 8000 гривен.

Об этом говорится в сюжете канала «Народна думка».

Отмечается, что постановление Кабинета Министров №663 от 29 июля 2020г. об изменениях в начислении социальной помощи дает право пенсионерам получить 8000 гривен единовременно за год плюс 685 ежемесячно.

Право на социальную помощь имеют одинокие пенсионеры возрастом свыше 80 лет.

«Постановление было принято в конце июля, в конце августа оно начало действовать, а в конце сентября-октября проходило оформление. Кто в ноябре проходил оформление, они получили 7400 грн и в этом месяце еще 685 грн, а кто в декабре получает эту помощь, они получили сразу 8000 грн на руки за весь этот год, что прошел. В нашем государстве это достаточно редкое явление, когда выдают деньги задним числом. Если оформили даже в ноябре, то выдают деньги за весь пройденный год. И потом с 1 января 2021 года будут выдавать уже помесячно», – говорится в сюжете.

При этом одинокими пенсионерами считаются граждане свыше 80 лет, которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать, и которые получают пенсию по закону Украины.

Как оформить?

Отмечается, что для того, чтобы оформить соцпомощь нужно экспертное заключение медицинской комиссии, свидетельствующее о том, что человек нуждается в постоянном уходе, которое должен выдать семейный доктор.

«После этого, с заключением нужно обратиться в Службу социальной защиты, если человек проживает в сельской местности, то в ОТГ, к голове или старосты, который должен дальше с секретарем вести это дело. В том случае, если за вами есть прикрепленный социальный работник, то этим должен заняться он. Собрать все документы и вызвать к вам доктора», – объясняется в сюжете.

При этом подчеркивается, что помощь на пенсионеров, нуждающихся в уходе, выдавалась и раньше, однако суммы были значительно меньше: 3-5 грн отдельным категориям граждан и 100-200 грн для все остальных категорий. В результате люди, которые должны ухаживать были оформлены, получали помощь, а в результате за пенсионером вообще не досматривали. В связи с этим, чтобы такого больше не было, правительство решило выдавать эту помощь будут выдавать именно пенсионеру.

Какие выплаты влияют на получение помощи

Отмечается, что в том случае, если пенсионеры раньше получали какие-то выплаты соцпомощи, а именно те, кто присматривал, то нужно от них отказаться и переоформит на эти. Если же получали соцпомощь «уход дома», то она не влияет на назначение этой выплаты.

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