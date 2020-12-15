Политика Зарплаты нардепов пересчитают, дадут деньги на квартиры и 30 помощников: Рада показала расходы на 2021-й

2020-12-15 21:30 70

 

Рада вместе с проектом бюджета-2021 рассмотрит также и свою смету на следующий год. Общие расходы увеличат на полмиллиарда, зарплаты вырастут в связи с перерасчетом прожиточного минимума, а на аренду квартир каждый иногородний сможет получить по 237 тыс. грн.

О том, сколько и на что могут получить парламентарии в следующем году – читайте в материале OBOZREVATEL.

Каждый народный депутат, помимо зарплаты и денег на помощников (о них позже), получают компенсации практически на все: на аренду жилья, на транспорт, даже на телефон. К примеру, на 2021 год каждому иногороднему парламентарию предусмотрели по 19,7 тыс. грн в месяц на аренду квартиры. За такие деньги можно снять хорошую квартиру в центральной части Киева.

Часто депутаты получают положенные им деньги, даже если являются официальными миллионерами или их родственники задекларировали жилье в столице. Кроме того, на проезд депутатам дают по 7,5 тыс. грн в месяц. За эти деньги, например, можно купить 33 билета в Одессу на плацкарте. Еще 407 грн в месяц выделяют на телефонную связь.

Сколько выделят на каждого депутата в 2021-м (расходы на 12 месяцев):

  • на проезд 90 000 грн;

  • на канцтовары 1 500 грн

  • на телефон 4 890 грн

  • командировки для помощников 8 000 грн;

  • на содержание помещений 2 000 грн;

  • на аренду жилья 237 250 грн.

И хотя общий бюджет на Верховную Раду увеличится с 2,037 до 2,535 млрд грн, зарплаты нардепов, вероятно, вырастут только в связи пересчетом прожиточного минимума. Как и в прошлом году, общий бюджет "на зарплаты" составит 1 млрд грн, 20,7 млн грн дадут на командировки, а еще 621 тыс. грн потратят на продукты. Всего в Украине 422 депутата. Если учесть все расходы, в том числе на содержание автопарка, здания, на коммунальные услуги, на освещение работы, каждый обходится украинцам в 6 млн грн в год!

Для примера, еще в 2018-м услуги парламентария вместе с его обслуживаниям обходились украинцам всего в 4 млн грн!

Депутаты зарабатывают больше президента

В сумме народный депутат может получить оклад и сумму, равную его зарплате, на выполнение своих обязательств. К примеру, если вы рядовой член комитета, можете рассчитывать примерно на 45,4 тыс. грн (оклад плюс на выполнение обязательств) в 2021-м. Кроме того, еще 56,7 тыс. грн дадут на помощников и 19,7 тыс. на квартиру (если вы без столичной прописки).

Как повысят оклады:

  • спикер – с 25,2 до 27,2 тыс. грн;

  • его первый зам – с 24,1 до 26,1 тыс. грн;

  • просто зам – 23 до 24,9 тыс. грн;

  • глава комитета – 22 до 23,8 тыс. грн;

  • член комитета – с 21 до 22,7 тыс. грн.

Кстати, кроме этого, парламентарии имеют право на 45 дней отпуска (простой украинец на 24) и на 31 помощника. Часть из них можно оформить на зарплату, а остальным просто дать удостоверения помощника народного депутата на общественных началах.

Что интересно, нардепы зарабатывают больше президента. Зеленский стабильно получает около 28 тыс. грн. А все потому, что мало опыта на госслужбе, значит, нет всех возможных надбавок. Дискуссия о том, что депутаты должна иметь достойные зарплаты, ведется в Украине уже несколько лет. Возможно, если бы парламентарии отказались от огромного штата сотрудников, перевели документооборот в электронный вид, отказались от автопарка, то и зарплаты можно было бы пересчитать, не увеличивая общий бюджет.

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