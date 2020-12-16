Коронавирус COVID-19 в Украине: число новых случаев за сутки выросло до 10,6 тысяч

2020-12-16 09:38 168

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях. За сутки было госпитализировано 3 242 человека. От COVID-19 скончались 264 человека, выздоровело 12 549 человек.

За все время пандемии в нашей стране было заражено 919 704 человека, выздоровели - 535 417 человек.

Число зараженных коронавирусом в областях Украины :

Винницкая область - 20 093 случая

Волынская область - 28 923 случая;

Днепропетровская область - 50 316

Донецкая область - 30 466 *

Житомирская область - 34 611

Закарпатская область - 26 432

Запорожская область - 43 835

Ивано-Франковская область - 41 082

Город Киев – 95 160

Киевская область - 50 040

Кировоградская область – 7 375

Луганская область – 8 166 *

Львовская область - 54 833

Николаевская область - 24 749

Одесская область – 5 9974

Полтавская область - 30 466

Ровенская область - 36 974

Сумская область - 36 251

Тернопольская область - 31 581

Харьковская область - 63 178

Херсонская область - 14 643

Хмельницкая область - 35 157

Черкасская область - 32 803

Черновицкая область - 37 266

Черниговская область - 25 330

*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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