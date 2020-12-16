Коронавирус COVID-19 в Украине: число новых случаев за сутки выросло до 10,6 тысяч

2020-12-16 09:38 168

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава МОЗ Максим Степанов. 

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях. За сутки было госпитализировано 3 242 человека. От COVID-19 скончались 264 человека, выздоровело 12 549 человек.

За все время пандемии в нашей стране было заражено 919 704 человека, выздоровели - 535 417 человек.

Число зараженных коронавирусом в областях Украины :

  • Винницкая область - 20 093 случая
  • Волынская область - 28 923 случая;
  • Днепропетровская область - 50 316 
  • Донецкая область - 30 466 *
  • Житомирская область - 34 611 
  • Закарпатская область - 26 432 
  • Запорожская область - 43 835 
  • Ивано-Франковская область - 41 082 
  • Город Киев – 95 160
  • Киевская область - 50 040 
  • Кировоградская область – 7 375 
  • Луганская область – 8 166 *
  • Львовская область - 54 833 
  • Николаевская область - 24 749 
  • Одесская область – 5 9974 
  • Полтавская область - 30 466 
  • Ровенская область - 36 974 
  • Сумская область - 36 251 
  • Тернопольская область - 31 581 
  • Харьковская область - 63 178 
  • Херсонская область - 14 643 
  • Хмельницкая область - 35 157 
  • Черкасская область - 32 803
  • Черновицкая область - 37 266
  • Черниговская область - 25 330 

*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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