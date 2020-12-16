COVID-19 в Украине: число новых случаев за сутки выросло до 10,6 тысяч
2020-12-16 09:38 168
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 622 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за последние 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях. За сутки было госпитализировано 3 242 человека. От COVID-19 скончались 264 человека, выздоровело 12 549 человек.
За все время пандемии в нашей стране было заражено 919 704 человека, выздоровели - 535 417 человек.
Число зараженных коронавирусом в областях Украины :
- Винницкая область - 20 093 случая
- Волынская область - 28 923 случая;
- Днепропетровская область - 50 316
- Донецкая область - 30 466 *
- Житомирская область - 34 611
- Закарпатская область - 26 432
- Запорожская область - 43 835
- Ивано-Франковская область - 41 082
- Город Киев – 95 160
- Киевская область - 50 040
- Кировоградская область – 7 375
- Луганская область – 8 166 *
- Львовская область - 54 833
- Николаевская область - 24 749
- Одесская область – 5 9974
- Полтавская область - 30 466
- Ровенская область - 36 974
- Сумская область - 36 251
- Тернопольская область - 31 581
- Харьковская область - 63 178
- Херсонская область - 14 643
- Хмельницкая область - 35 157
- Черкасская область - 32 803
- Черновицкая область - 37 266
- Черниговская область - 25 330
*Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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