Экономика Госбюджет-2021: ответы на основные вопросы о жизни в кредит, курсе валют, инфляции и росте цен

2020-12-16 11:15 119

Верховная Рада почти конституционным большинством приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Представляем основные цифры и показатели главного финансового документа года. Инфляция достигнет показателя в 7,3%, а средний курс доллара закладывают на уровне 29,1 гривны. Также планируется, что дефицит бюджета снизится на 23 млрд 718 млн грн.

Запланированные доходы на 2021 год

Согласно доработанному документу, доходы госбюджета на 2021 год, по сравнению с первым чтением увеличились на 20 млрд. 935 млн. (без трансфертов) и предполагаются в сумме 1 трлн 81 млрд 697 млн, в том числе доходы общего фонда – 949 млрд. 468 млн. (+13 млрд. 492 млн.), а доходы специального фонда - 132 млрд. 220 млн.

Общий фонд:

Доходы по налогу на прибыль предприятий планируют увеличить на 1 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи других полезных ископаемых общегосударственного значения - на 127 млн грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи железных руд - на 317 млн грн;

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения-на 6 млрд 400 млн грн вследствие повышения эффективности администрирования и ликвидации схем по налогу на добавленную стоимость и соответствующего улучшения текущего выполнения по итогам января-октября 2020 года;

ввозной пошлины-на 2 млрд 400 млн грн;

части чистой прибыли (дохода) государственных предприятий и дивидендов, изымаемых в государственный бюджет в соответствии с законом, - на 4 млрд 240 млн грн;

сбора с операций приобретения (купли-продажи) недвижимого имущества на 116 млн грн;

средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда (кроме имущества, конфискованного за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) - на 234 млн грн (с учетом фактических поступлений в январе-октябре 2020 года).

Специальный фонд:

плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей - на 7 млрд 443 млн гривен;

предложения по отсрочке роста с 1 июля до 1 декабря 2021 года минимальной заработной платы в месячном размере 6500 грн, которая имеет влияние на доходную часть общего фонда государственного бюджета, в частности:

налог на прибыль предприятий увеличивается на 836 млн грн (уменьшение расходов на оплату труда субъектами хозяйствования);

налог и сбор на доходы физических лиц уменьшается на 1 млрд 279 млн грн (уменьшение начисления заработной платы работникам частного и государственного сектора экономики);

налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения уменьшается на 900 млн грн (уменьшение расходов на приобретение товаров и услуг домохозяйствами).

Дефицит госбюджета на 2021 год

В доработанном проекте государственного бюджета на 2021 год дефицит планируется уменьшить на 23 млрд 718 млн грн или 0,5% ВВП, в том числе по общему фонду 24 млрд 548 млн грн и по специальному фонду увеличены на 830 тыс. гривен.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определено в сумме 246 млрд 635 млн грн, в том числе предельный объем дефицита общего фонда – 220 млрд 861 млн грн и предельный объем дефицита специального фонда - 25 млрд 774 млн гривен.

Общий фонд государственного бюджета по долговым операциям в 2021 году уменьшены на 30 млрд 548 млн грн, при этом внешнее финансирование увеличено на 49 млрд 167 млн грн, а внутреннее – уменьшено на 79 млрд 716 млн грн.

Объем платежей с погашение государственного долга на 2021 год увеличен на 29 млрд 86 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга – на 1 млрд 201 млн грн, государственного внутреннего долга – 27 млрд 885 млн гривен.

Объем платежей с обслуживания государственного долга на 2021 год уменьшено на 1 млрд 793 млн грн при этом государственного внутреннего долга уменьшено на 1 млрд 983 млн грн, а государственного внешнего долга – увеличено на 189 млн гривен.

В результате прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 8,9 млрд гривен.

Расходы госбюджета на 2021 год

Расход проекта госбюджета на 2021 год предполагаются в сумме 1 трлн 328 млрд 201 млн грн, в том числе расходы общего фонда - 1 трлн 183 млрд 854 млн грн и расходы специального фонда - 144 млрд 336 млн гривен.

Расходы на безопасность и оборону закладывают на уровне 267 млрд гривен (по сравнению с 2020 годом - на 21 млрд больше). На зарплаты военным и правоохранителям выделят 131 миллиард (+8,3 млрд грн больше, чем 2020).

На образование планируют потратить 174 млрд грн. Среди них на доплаты к зарплатам учителям - 21,2 млрд.

Расходы на медицину - 156 миллиардов гривен (на 27,5 млрд грн, чем в 2020 году). Зарплаты медиков планируют увеличить на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен. Но сумма, которая закладывается в бюджет, не окончательная для финансирования медицины.

На Пенсионный фонд планируют выдать 203,8 млрд грн.

На соцзащиту - 324 млрд грн.

Минимальную заработную плату планируют повысить трижды: с января 2021 года предполагается - 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 года - 6,5 тыс. грн.

Прожиточный минимум на одного человека в месяц: с января 2021 года - 2 189 грн, с июля 2021 года - 2 294 грн, с декабря 2021 - 2 393 грн.

Для детей в возрасте до 6 лет: с января 2021 года - 1 921 грн, с июля 2021 года - 2 013 грн, с декабря 2021 - 2 100 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с января 2021 года - 2 395 грн, с июля 2021 года - 2 510 грн, с декабря 2021 - 2 618 грн.

Для трудоспособных лиц: с января 2021 года - 2 270 грн, с июля 2021 года - 2 379 грн, с декабря 2021 - 2 481 грн.

Для лиц, которые потеряли работоспособность: с января 2021 года - 1 769 грн, с июля 2021 года - 1 854, с декабря 2021 - 1 934 грн.

Однако отмечается, что это не окончательные цифры, предложение одобрено частично и прожиточный минимум может еще расти.

Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.

Минимальная пенсия: с января 2021 года - 1 769 грн, с июля 2021 года - 1 854, с декабря 2021 - 1 934 грн.

На "Велике будівництво" (развитие дорожной инфраструктуры) выделят 150 миллиардов гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем было в предыдущий год.

На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 миллиардов гривен. В частности, на реализацию программы портфельных гарантий планируется выделить 10 млрд грн на компенсацию процентов по кредитам для микро - и малого предпринимательства – 2 млрд грн.

Финансовая поддержка регионов – 9,4 миллиарда гривен.

Расходы на культуру - 7,5 миллиарда гривен.

Расходы на спорт – 7,4 миллиарда гривен.

На поддержку угольной отрасли – 4,5 миллиарда гривен.

На поддержку аграриев – 4,2 миллиарда гривен.

Цифровизация отраслей экономики – 2,9 миллиарда гривен.

Закупка 100 пассажирских вагонов для железные дороги – 3,3 миллиарда гривен.

ВВП планируют заложить на уровне 4,5 трлн грн. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.

Госдолг к ВВП-64,6%.

Потребительская инфляция достигнет 7,3%.

Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.

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