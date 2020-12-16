Коронавирус Боль в горле: как отличить коронавирус от других инфекций?

2020-12-16 19:00 336

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) характеризуют боль в горле как общий симптомом COVID-19, однако такой же болью могут проявляться и другие инфекции. Как их отличить?

Не секрет, что симптомы, вызываемые заражением коронавирусом, напоминают клиническую картину других респираторных заболеваний. Помимо лихорадки, кашля, усталости заболевшие ковидом люди также могут почувствовать боль в горле.

В то же время врачи констатируют: появление боли в горле еще не означает, что у человека имеется злополучный коронавирус. Важно уметь отличать симптомы потенциально смертоносного вируса от признаков других, менее опасных инфекций, подчеркивают специалисты.



Какой бывает боль в горле. Она различается в зависимости от того, в какой части горла возникает. Фарингит поражает область сразу за ротовой полостью. Тонзиллит – это отек и покраснение миндалин. Ларингит сопровождается воспалением гортани, голосового аппарата.



Боль в горле как симптом COVID-19. Представляя собой респираторное заболевание, коронавирус легко проникают в нос и горло, вызывая в них воспаление, отек слизистых и боль.

«Боль в горле у пациентов с коронавирусной инфекцией возникает, когда вирус проникает через мембраны, связанные с носом и горлом, что, в свою очередь, вызывает их опухание. Боль и болезненные ощущения, которые испытывает инфицированный человек, напоминают проявление фарингита», — цитирует специалистов издание Times of India.



Как отличить коронавирус от других инфекций? По словам медиков, страдающие коронавирусом люди испытывают наряду с болью в горле другие симптомы: жар и лихорадочное состояние, сухой кашель, необычайно сильную усталость, потерю обоняния.

«Если вы испытываете боль только в области горла, и нет названных симптомов, вероятно, это ангина или состояние, вызванное инфекцией, отличной от коронавирусной», — отмечают эксперты.



Как лечить. Если говорить о домашних средствах, которые человек может использовать сам, не дожидаясь назначения от врача, то облегчить состояние помогает обильное питье приятной, комфортной температуры. Также можно попробовать полоскать горло раствором соленой воды, щелочными минеральными водами. Кроме того, полезно увлажнять воздух, дышать паром – это способствует быстрому восстановлению пострадавших слизистых оболочек горла.