Коронавирус Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине

2020-12-16 19:30 56

На Новый год и Рождество украинцы получат дополнительные дни отдыха: с 1 по 3 января, с 7 по 10 января включительно.

Помимо этого обнародовано расписание работы банков, почты и "Новой почты" на новогодние праздники. Его мы публикуем для читателей "Страны" и рекомендует учитывать при планировании своих дел в первой половине января 2021 года.

Как будут работать банки на Новый год 2021:

31 декабря - сокращенный день, финансовые операции желательно совершить до 14:00.

1 - 3 января - выходные.

4 - 6 января - полный рабочий день.

6 января - рабочий день сокращен на час.

7 - 8 января - выходные.

Как будут работать почта и Новая почта:

31 декабря - "Новая почта" будет работать до 18:00.

1 января - выходной у "Новой почты" и Укрпочты.

2 - 5 января - все почтовые отделения работают в обычном режиме.

6 января - сокращенный рабочий день.

7 января - выходной.

8 января - выходной у "Новой почты".

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