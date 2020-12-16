Как будут работать банки и почта на новогодние праздники в Украине
2020-12-16 19:30 56
На Новый год и Рождество украинцы получат дополнительные дни отдыха: с 1 по 3 января, с 7 по 10 января включительно.
Помимо этого обнародовано расписание работы банков, почты и "Новой почты" на новогодние праздники. Его мы публикуем для читателей "Страны" и рекомендует учитывать при планировании своих дел в первой половине января 2021 года.
Как будут работать банки на Новый год 2021:
- 31 декабря - сокращенный день, финансовые операции желательно совершить до 14:00.
- 1 - 3 января - выходные.
- 4 - 6 января - полный рабочий день.
- 6 января - рабочий день сокращен на час.
- 7 - 8 января - выходные.
Как будут работать почта и Новая почта:
- 31 декабря - "Новая почта" будет работать до 18:00.
- 1 января - выходной у "Новой почты" и Укрпочты.
- 2 - 5 января - все почтовые отделения работают в обычном режиме.
- 6 января - сокращенный рабочий день.
- 7 января - выходной.
- 8 января - выходной у "Новой почты".
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