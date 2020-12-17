Коронавирус За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек

2020-12-17 10:38 105

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего фактов заражения выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

"Также за сутки госпитализированы - 2 997 человек; летальных случаев - 252; выздоровели - 12 939 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828)", - сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

С начала пандемии в Украине заболел 931 751 человек, было проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.

Обновленные данные по областям Украины:

Винницкая область - 20 319 случаев

Волынская область - 29 390

Днепропетровская область – 50 894

Донецкая область - 30 896

Житомирская область - 35 157

Закарпатская область - 26 685

Запорожская область - 44 693

Ивано-Франковская область - 41 356

Киевская область - 50 666

Киев – 96 672

Кировоградская область – 7 515

Луганская область – 8 359

Львовская область - 55 291

Николаевская область - 25 287

Одесская область - 61 038

Полтавская область - 30 783

Ровенская область - 37 417

Сумская область - 36 599

Тернопольская область - 31 874

Харьковская область - 63 732

Херсонская область - 14 858

Хмельницкая область – 35 632

Черкасская область - 33 254

Черновицкая область - 37 467

Черниговская область - 25 917

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