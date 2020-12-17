Коронавирус За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек

2020-12-17 10:38 105
  • За минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего фактов заражения выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
  • "Также за сутки госпитализированы - 2 997 человек; летальных случаев - 252; выздоровели - 12 939 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828)", - сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
  • С начала пандемии в Украине заболел 931 751 человек, было проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.
  • Обновленные данные по областям Украины:
  • Винницкая область - 20 319 случаев
  • Волынская область - 29 390 
  • Днепропетровская область – 50 894
  • Донецкая область - 30 896 
  • Житомирская область - 35 157 
  • Закарпатская область - 26 685 
  • Запорожская область - 44 693
  • Ивано-Франковская область - 41 356 
  • Киевская область - 50 666 
  • Киев – 96 672 
  • Кировоградская область – 7 515 
  • Луганская область – 8 359 
  • Львовская область - 55 291 
  • Николаевская область - 25 287 
  • Одесская область - 61 038 
  • Полтавская область - 30 783 
  • Ровенская область - 37 417 
  • Сумская область - 36 599 
  • Тернопольская область - 31 874 
  • Харьковская область - 63 732 
  • Херсонская область - 14 858 
  • Хмельницкая область – 35 632 
  • Черкасская область - 33 254 
  • Черновицкая область - 37 467 
  • Черниговская область - 25 917 

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