За сутки в Украине 12 047 новых случаев заражения, в больницы попали почти 3 тыс человек
2020-12-17 10:38 105
- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего фактов заражения выявили в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
- "Также за сутки госпитализированы - 2 997 человек; летальных случаев - 252; выздоровели - 12 939 человек; осуществлено тестирований за сутки - 65 561 (в том числе методом ПЦР - 41 733, методом ИФА - 23 828)", - сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
- С начала пандемии в Украине заболел 931 751 человек, было проведено 5 167 122 ПЦР-тестов.
- Обновленные данные по областям Украины:
- Винницкая область - 20 319 случаев
- Волынская область - 29 390
- Днепропетровская область – 50 894
- Донецкая область - 30 896
- Житомирская область - 35 157
- Закарпатская область - 26 685
- Запорожская область - 44 693
- Ивано-Франковская область - 41 356
- Киевская область - 50 666
- Киев – 96 672
- Кировоградская область – 7 515
- Луганская область – 8 359
- Львовская область - 55 291
- Николаевская область - 25 287
- Одесская область - 61 038
- Полтавская область - 30 783
- Ровенская область - 37 417
- Сумская область - 36 599
- Тернопольская область - 31 874
- Харьковская область - 63 732
- Херсонская область - 14 858
- Хмельницкая область – 35 632
- Черкасская область - 33 254
- Черновицкая область - 37 467
- Черниговская область - 25 917
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