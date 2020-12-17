Экономика Курс валют на сегодня: доллар впервые за долгое время опустился ниже 28 грн

2020-12-17 14:45 56

Нацбанк Украины установил на 17 декабря курс доллара на уровне 27,73 грн. Такие данные приведены на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки американская валюта официально подешевела на 13 копеек. Стоит отметить, что впервые за долгое время курс доллара опустился ниже 28 гривен.

В то же время Евро подорожала на 12 коп. Курс НБУ по данной валюте сегодня составляет 33,80 грн.

Рубль также немного вырос в цене, его официальный курс составляет 0,377 грн.

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