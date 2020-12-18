Мир видео Наследники Майкла Джексона выиграли суд против HBO из-за фильма Покидая Неверленд

2020-12-18 22:12 49

Наследники Майкла Джексона одержали победу над каналом HBO по новому апелляционному иску из-за документального фильма "Покидая Неверленд", сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, ранее они обвинили телеканал в нарушении контракта при показе картины. HBO якобы пренебрег правилами договора, подписанного в 1992 году. Один из пунктов договора — обещание не выпускать материалы, выставляющие Майкла Джексона в неприглядном свете. А в ленте "Покидая Неверленд" певца обвинили в педофилии и изнасилованиях.

Также родственники звезды обвиняют телеканал в недобросовестной проверке фактов, однобокой подаче информации и нарушении стандартов журналистики.

В свою очередь в HBO посчитали этот иск "замаскированным иском о клевете". По их мнению, наследники Джексона пытаются выступить против свободы слова. Адвокат ответчиков Теодор Бутрус полагает, что контракт 1992 года фактически истек после того, как каждая из сторон выполнила свои обязательства.

Судьи с ним не согласились - они считают, что правила договора остаются действительными и много лет спустя, даже если обе стороны выполнили все обязательства. Окончательное решение будет вынесено арбитражным судом.

Документальный фильм "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) вышел на канале НВО. В картине Майкла Джексона обвиняют в изнасиловании двух несовершеннолетних мальчиков 7 и 10 лет: Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым на данный момент 36 и 40 лет соответственно. Семья музыканта раскритиковала фильм и назвала его "публичным линчеванием", а критики дали ему оценку как "шокирующий фильм ужасов".

Реальное видео допроса Майкла Джексона

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