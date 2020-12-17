Коронавирус Украинцы массово теряют работу, людей заменяют машинами: "Нужно переучиваться на..."

2020-12-17 21:00 189

 

Жителям Украины придется переучиваться, чтобы сохранить рабочие места на фоне пандемии

Уровень безработицы стремительно растет, а работодатели повсеместно пытаются автоматизировать процессы. В итоге к 2025 году рынок труда кардинально изменится, пишет издание Vicе, и далеко не в пользу людей.

Мировой экономический форум представил отчет о будущем рабочих мест, в котором проанализированы данные из 35 стран. Оказалось, что пандемия ударила по экономике гораздо сильнее кризиса 2008-2010 годов, а на конец 2020 года эксперты прогнозируют новый пик безработицы - 12,6%. При этом почти 15% всех сотрудников рискуют попасть под сокращение, а 83% компаний стремятся переложить как можно больше процессов на машины.

Аналитики считают, что в 2025 году люди и машины будут выполнять задачи с примерно одинаковой скоростью, из-за этого почти 85 миллионов человек могут потерять работу, в то же время должны появиться 97 миллионов новых рабочих мест. А чтобы их занять, нужно переучиваться на такие специальности: анализ данных, разработка искусственного интеллекта, робототехника, программирование приложений, цифровая трансформация, автоматизация процессов, "интернет вещей" и другие.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за карантина в Украине резко увеличилась безработица, в ноябре количество официально зарегистрированных безработных выросло с 361 тысячи до 399,7 тысячи человек. 419 тысяч украинцев удалось трудоустроить через Центры занятости.

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