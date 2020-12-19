Коронавирус Украинцам подсказали, как получить социальную пенсию

2020-12-19 12:00 693

Украинцам подробно рассказали, что делать, если не хватает страхового стажа, назвав три варианта выхода из ситуации.

Об этом пишет 24 канал.

Первый вариант – выход на пенсию позже

Отмечается, что если подождать еще три года, то необходимый страховой стаж будет на 10 лет меньше, то есть в 2021 году страховой стаж для тех, кто выходит на пенсию в 63 года, составит 18 лет.

В том случае, если страхового стажа всего 15 лет, то можно выйти на заслуженную пенсию в 65 лет.

Второй вариант – докупить стаж

Украинцы могут докупить страховой стаж, однако данная покупка является не из дешевых. Так, один год стажа обойдется в свыше 30 тысяч гривен.

Стоимость покупки стажа рассчитывается по следующей формуле: «Стаж = ЕСВ * коэффициент * количество месяцев

Допустим, мы покупаем 1 год стажа: ЕСВ (1 320) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 31 680 гривен», – объяснили украинцам.

Таким образом, для того, чтобы купить стаж, нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить следующие документы:

Заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования

Копия трудовой книжки

Выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5)

Копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Оплатить купленный стаж украинцы могут в течение десяти календарных дней после подписания Соглашения.

Третий вариант – ожидать социальную пенсию

Подчеркивается, что в Украине с 2021 года произойдут определенные изменения. Так, с 2018 по 2020 годы можно было получить временную соцпенсию в том случае, если достигли пенсионного возраста, однако не имеете соответствующего стажа. На данный момент это 1 769 гривен.

То есть, пенсионерам без стажа, которые имеют доход, выплачивают разницу между доходом и социальной пенсией. Таким образом, при условии, что пенсионер имеет доход размером в 1 тысячу гривен, то он получает от государства социальную пенсию в размере 769 гривен. Если же дохода нет совсем, то пенсия составляет 1 769 гривен.

Тем временем, Научная сотрудница НАН Лидия Ткаченко рассказала в эфире Украинского радио рассказала, что шансы что-то получить есть у всех, потому что у нас есть и так называемые социальные пенсии.

«Большинства людей это (отмена временных пенсий, - ред.) и не будет касаться. Все же у тех людей, которые сейчас выходят на пенсию, хватает стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет», – сказала она.

По ее словам, людям, достигшим 65 лет, но не имеющим достаточного стажа, или и вовсе его отсутствия, нужно обращаться в органы социальной защиты. Тогда им назначается данная социальная государственная помощь для людей, которые не набрали стажа. Вдобавок к этому люди могут обратиться за помощью как малообеспеченные, которую в Украине получают около 2,5 миллиона человек.

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