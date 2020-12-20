Нидерланды запретили прилетать из Британии из-за мутации коронавируса

Власти страны говорят, что следят за развитием ситуации с новой мутацией COVID-19 и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.
Нидерланды ввели запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 20 декабря.
Как пояснили в правительстве Нидерландов, власти следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.
При этом гражданам Нидерландов не рекомендует путешествовать без особой надобности. Запрет вступил в силу 20 декабря и будет действовать до 1 января 2021 года.
Отметим, что тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.
Напомним, что ранее ВОЗ успокоила панику из-за новой мутации COVID-19 в Британии. Новый подвид коронавируса является более заразным, но не кажется опасным. В ВОЗ все же призвали людей беречь себя.
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