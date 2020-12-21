Новый штамм коронавируса захватывает Европу - мутировавший COVID-19 выявлен уже в пяти странах

Первый случай инфицирования мутирующим коронавирусом выявили в столице Италии - Риме, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
"Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя Челио", - указано в сообщении.
По данным МОЗ, зараженный гражданин и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Носители инфекции и их близкие изолированы и придерживаются всех предусмотренных процедур, отметили в министерстве.
Ранее новая разновидность COVID-19 зафиксирована в Британии, Нидерландах, Дании и Австралии.
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