Коронавирус Новый штамм коронавируса захватывает Европу - мутировавший COVID-19 выявлен уже в пяти странах

2020-12-21 08:39 161

Первый случай инфицирования мутирующим коронавирусом выявили в столице Италии - Риме, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

"Штамм новой вариации коронавируса нового типа выявлен в анализах одного из заразившихся в научном департаменте военного госпиталя Челио", - указано в сообщении.

По данным МОЗ, зараженный гражданин и его партнер недавно вернулись из Великобритании через римский аэропорт Фьюмичино. Носители инфекции и их близкие изолированы и придерживаются всех предусмотренных процедур, отметили в министерстве.

Ранее новая разновидность COVID-19 зафиксирована в Британии, Нидерландах, Дании и Австралии.

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