НБУ предупредил украинцев: курс доллара может рвануть еще до Нового года

Курс доллара в Украине в скором времени может пойти вверх
Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.
Отмечается, что тенденции к укреплению курса гривны, которые сложились в декабре 2020 года могут резко изменится из-за рекордных бюджетных выплат в конце года.
Как отмечается в отчет, в IV квартале на рынке спрос и предложение были в балансе. Поэтому НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.
По данным НБУ, в середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалось чистое предложение валюты.
Отметим, курс валют в Украине на 21 декабря установлен на следующем уровне:
100 долларов – 2782,8 грн;
100 евро – 3410,18 грн.