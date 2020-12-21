Коронавирус Врач рассказала, почему не нужно бояться нового штамма коронавируса

2020-12-21 20:00 133

Рационально было бы, если бы Украина во время планового локдауна закрыла границы для туристов. Об этом рассказала экс-ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кардиолог и доктор медицинских наук Екатерина Амосова.

Комментируя выявленную в Британии вспышку нового мутирующего коронавируса, наша собеседница отмечает следующее: «Скорее всего этот мутирующий вирус пройдет по всему миру из-за путешествий. Пока информация медицинская о нем, это то, что, он, возможно, более заразный, но пока нет данных, что он вызывает более тяжелое течение болезни, чем предыдущий».

«Кстати, это далеко не первая мутация вируса. Например, еще весной по промышленным развитым странам распространилась другая мутация, чем первоначальный вирус из Уханя. Мутаций было же несколько за это время. Это природный процесс, и он продолжается. Главное то, что пока нет оснований считать, что мутировавший вирус вызовет более тяжелое течение заболевания», - добавляет доктор медицинских наук.

По словам кардиолога, мутации вируса приводят к тому, что он становится менее смертельным, потому что выживают вирусы, которые не убивают хозяев. Во всем биологическом мире остаются и накапливаются изменения в геноме, которые улучшают приспособление к окружающей среде. Когда возникают мутации, вызывающие более смертельные и агрессивные заболевания, умирает хозяин и умирает вирус, он перестает распространяться.

«Если бы Украина во время планового локдауна закрыла границы для туристов, это было бы рационально, чтобы народ не ездил и не привозил новые варианты. Тем более, основной страх локдауна — это то, что люди обнищают. Закрытие границы на обнищание, наверно, не повлияет», - подмечает эксперт.

По мнению нашей собеседницы, второй аспект, с позиции которого важна мутация вируса, это вакцина. То есть первый аспект, чего мы особенно боимся, чтобы мутация не была смертельной. И второе — как же быть с вакцинами.

«Пока специалисты вирусологи, инфекционисты говорят, что эта мутация не в той части структуры вируса, которая обеспечивает проникновение в клетку, против которой есть вакцина. То есть по состоянию на сегодня, вроде бы те вакцины, которые начали использоваться в мире, их эффективность не должна ухудшиться относительно этой мутации вируса», - резюмировала наша собеседница экс-ректор Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Екатерина Амосова.

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