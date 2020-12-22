Коронавирус В Украине за сутки подтвердилось 8513 новых случаев инфицирования Covid-19

2020-12-22 08:39 105

В Украине за последние сутки выявили 8513 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии в стране заболели 979 506 человек, 600 288 (+14 020 за сутки)- выздоровели, 16 897 (+232)- умерли.

Как распространяется коронавирус по областям (общее число за время пандемии):

  • Винницкая область - 21 145 случаев
  • Волынская область - 31 138 
  • Днепропетровская область - 54 147 
  • Донецкая область - 32 760 
  • Житомирская область - 36 810 
  • Закарпатская область - 27 303 
  • Запорожская область - 48 454 
  • Ивано-Франковская область - 42 090
  • Киевская область - 54 022 
  • г. Киев - 102 282
  • Кировоградская область - 7861 
  • Луганская область - 8994 
  • Львовская область - 57 401 
  • Николаевская область - 27 479 
  • Одесская область - 65 503 
  • Полтавская область - 32 506 
  • Ровенская область - 38 920 
  • Сумская область - 38 321 
  • Тернопольская область - 32 579 
  • Харьковская область - 65 652 
  • Херсонская область - 15 973 
  • Хмельницкая область - 36 840 
  • Черкасская область - 35 413 
  • Черновицкая область - 38 555 
  • Черниговская область - 27 358 

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