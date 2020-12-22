Коронавирус В Украине за сутки подтвердилось 8513 новых случаев инфицирования Covid-19

2020-12-22 08:39 105

В Украине за последние сутки выявили 8513 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии в стране заболели 979 506 человек, 600 288 (+14 020 за сутки)- выздоровели, 16 897 (+232)- умерли.

Как распространяется коронавирус по областям (общее число за время пандемии):

Винницкая область - 21 145 случаев

Волынская область - 31 138

Днепропетровская область - 54 147

Донецкая область - 32 760

Житомирская область - 36 810

Закарпатская область - 27 303

Запорожская область - 48 454

Ивано-Франковская область - 42 090

Киевская область - 54 022

г. Киев - 102 282

Кировоградская область - 7861

Луганская область - 8994

Львовская область - 57 401

Николаевская область - 27 479

Одесская область - 65 503

Полтавская область - 32 506

Ровенская область - 38 920

Сумская область - 38 321

Тернопольская область - 32 579

Харьковская область - 65 652

Херсонская область - 15 973

Хмельницкая область - 36 840

Черкасская область - 35 413

Черновицкая область - 38 555

Черниговская область - 27 358

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