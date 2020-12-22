В Украине за сутки подтвердилось 8513 новых случаев инфицирования Covid-19
2020-12-22 08:39 105
В Украине за последние сутки выявили 8513 новых случаев инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии в стране заболели 979 506 человек, 600 288 (+14 020 за сутки)- выздоровели, 16 897 (+232)- умерли.
Как распространяется коронавирус по областям (общее число за время пандемии):
- Винницкая область - 21 145 случаев
- Волынская область - 31 138
- Днепропетровская область - 54 147
- Донецкая область - 32 760
- Житомирская область - 36 810
- Закарпатская область - 27 303
- Запорожская область - 48 454
- Ивано-Франковская область - 42 090
- Киевская область - 54 022
- г. Киев - 102 282
- Кировоградская область - 7861
- Луганская область - 8994
- Львовская область - 57 401
- Николаевская область - 27 479
- Одесская область - 65 503
- Полтавская область - 32 506
- Ровенская область - 38 920
- Сумская область - 38 321
- Тернопольская область - 32 579
- Харьковская область - 65 652
- Херсонская область - 15 973
- Хмельницкая область - 36 840
- Черкасская область - 35 413
- Черновицкая область - 38 555
- Черниговская область - 27 358
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