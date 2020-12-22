Коронавирус Из-за нового штамма Covid-19 Великобритания попала в полную изоляцию

2020-12-22 11:44 49

Более 40 стран мира уже запретили въезд на свою территорию для путешественников из Великобритании из-за опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса.

Как сообщает BBC, страны, которые наложили запрет на въезд из Великобритании, также включают Бельгию, Канаду, Германию, Ирландию, Италию, Португалию, Румынию, Россию и Швейцарию и другие.

Испания, Индия, Гонконг и Пакистан - одни из последних стран, запретивших прием рейсов из Великобритании.

Представители стран-членов Европейского союза на совещании в Брюсселе предложили ввести требование о проведении тестов для всех людей, которые прибывают из Великобритании.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он и президент Эммануэль Макрон надеются разблокировать границу между Великобританией и Францией в "следующие несколько часов".

Также приостановлено движение Евротоннеля во Францию. Поезда Eurostar в Бельгию не ходят. Однако представитель Eurotunnel Джон Киф выразил надежду, что путешествия из Великобритании могут возобновиться в среду или четверг.

Между тем Royal Mail временно приостановила все почтовые пересылки в Европу, за исключением Ирландии, из-за "действующих ограничений на воздушное, автомобильное, паромное и железнодорожное движение из Великобритании".

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