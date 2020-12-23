Коронавирус В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса в Великобритании

2020-12-23 13:15 168

Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что коронавирусная инфекция мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, несмотря на то, что, по словам властей Великобритании, новый штамм позволяет ему легче распространяться.

В ВОЗ отметили, что не каждая мутация делает вирус более заразным, но значение мутации в Соединенном Королевстве пока не известно, передает CNBC.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не совершила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - пояснила на брифинге для прессы главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Накануне стало известно, что в Великобритании подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее.

Исполнительный директор программы ВОЗ Майк Райан отметил, что "британский" вирус распространяется быстрее, что может означать, что он более заразен или же распространяется легче в более холодные месяцы.

При этомизвестно, что мутация вызвала увеличение репродуктивной способности вируса с 1,1 до 1,5. Это означает, что каждый человек, инфицированный новым штаммом, может заразить еще 1,5 человека, по сравнению с 1,1 при заражении исходным вариантом.

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