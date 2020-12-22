Коронавирус Утвержден план COVID-вакцинации в Украине

2020-12-22 16:30 77

 

Вакцинацию, согласно плану, планируют начать уже в январе и за год намерены привить 20 миллионов человек.

Оперативный штаб Минздрава во вторник, 22 декабря,  утвердил план иммунизации населения от коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, вакцинация будет проходить в четыре этапа: 

  • январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;
  • апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентября 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинация будет проходить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Согласно плану, в течение 2021-2022 годов хотят охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). При этом вакцинация будет добровольной.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что COVID-вакцину нужно получить в январе. Украина пока не входит в перечень 92 стран, которые приоритетно получат вакцину, признал глава государства.

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