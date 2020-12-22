Утвержден план COVID-вакцинации в Украине

Вакцинацию, согласно плану, планируют начать уже в январе и за год намерены привить 20 миллионов человек.
Оперативный штаб Минздрава во вторник, 22 декабря, утвердил план иммунизации населения от коронавируса, сообщает Центр общественного здоровья.
Так, вакцинация будет проходить в четыре этапа:
Вакцинация будет проходить на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Согласно плану, в течение 2021-2022 годов хотят охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). При этом вакцинация будет добровольной.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что COVID-вакцину нужно получить в январе. Украина пока не входит в перечень 92 стран, которые приоритетно получат вакцину, признал глава государства.
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