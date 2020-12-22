Коронавирус Человек может умереть за минуты: врач рассказал, чем грозит нарушение правил вакцинации от COVID-19

2020-12-22 17:30 70

Вакцинация от коронавируса должна проводиться только в специальных кабинетах и специалистами, которые умеют оказывать сердечно-легочную реанимацию, ведь в случае аллергической реакции счет может идти на минуты.

Об этом рассказал врач-инфекционист и стратег Вадим Аристов.

"Во время вакцинации человек может за минуты умереть… Поэтому не надо вакцину дома как попало вводить. Должны быть специальные кабинеты, которые есть в медицинских учреждениях, и специально обученные люди, которые могут оказывать сердечно-легочную реанимацию, вводить правильные лекарственные вещества с правильной концентрацией и частотой для поддержания жизнедеятельности до приезда скорой помощи. Она тоже может потребоваться", - отметил он.

По словам Аристова, нужно подготовить медицинскую инфраструктуру в Украине к вакцинации, а также следовало бы пересмотреть приоритетность тех, кто получит прививки в числе первых.

"У нас прежде всего идут медики, военные, полиция. Это, по моему мнению, достаточно ошибочный приоритет, потому что в западных странах первыми идут пожилые люди в домах престарелых. Вот их надо посчитать, создать сейчас этот реестр. Если кто-то из них подхватит вирус, то они умрут. Это просто приговор", - подытожил он.

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