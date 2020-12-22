Коронавирус Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для въезда в Евросоюз – посол

2020-12-22 19:30 42

 

Справка о вакцинации от COVID-19 может стать требованием для разрешения на въезд в Евросоюз из "третьих стран", в частности, Украины. Об этом на брифинге заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий.

По его словам, что необходимо дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах Евросоюза, так как пока в Брюсселе эта мера не рассматривается.

"Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза", – сказал Точицкий.

При этом он отметил, что речь может идти о справках, в которых будет указана вакцинация сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС.

24 ноября в австралийской авиакомпании Qantas Airlines заявили, что авиакомпании будут требовать справку о прививке от коронавируса от тех, кто хочет путешествовать между странами.

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