Резников: Украина может начать поставки воды в Крым

Украина может начать поставки воды в Крым, однако произойдет это лишь после деоккупации полуострова. Такое заявление сделал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
При этом глава МинВОТ подчеркнул, что поставки води возможны в составе специальных конвоев в случае гуманитарной катастрофы.
"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - заявил Резников.
Он также отметил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе в Криму, то на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.
"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - подчеркнул министр.
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