Коронавирус В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-12-23 10:11 112

За прошедшие 24 часа в нашей стране подтвердилось 10 136 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Число зараженных коронавирусом в разных областях (с начала пандемии):

Винницкая область - 21 259

Волынская область - 31 490

Днепропетровская область - 54 625

Донецкая область - 33 102

Житомирская область - 36 975

Закарпатская область - 27 391

Запорожская область - 49 341

Ивано-Франковская область - 42 300

Киевская область - 54 831

Киев - 103 663

Кировоградская область - 7949

Луганская область - 9181

Львовская область - 57 906

Николаевская область - 27 970

Одесская область - 66 295

Полтавская область - 32 945

Ровенская область - 39 251

Сумская область - 38 501

Тернопольская область - 32 738

Харьковская область - 66 243

Херсонская область - 16 162

Хмельницкая область - 37 142

Черкасская область - 35 938

Черновицкая область - 38 721

Черниговская область - 27 723

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