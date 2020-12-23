Коронавирус В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-12-23 10:11 112

За прошедшие 24 часа в нашей стране подтвердилось 10 136 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

Число зараженных коронавирусом в разных областях (с начала пандемии):

  • Винницкая область - 21 259 
  • Волынская область - 31 490 
  • Днепропетровская область - 54 625 
  • Донецкая область - 33 102 
  • Житомирская область - 36 975 
  • Закарпатская область - 27 391 
  • Запорожская область - 49 341
  • Ивано-Франковская область - 42 300 
  • Киевская область - 54 831 
  • Киев - 103 663 
  • Кировоградская область - 7949 
  • Луганская область - 9181 
  • Львовская область - 57 906 
  • Николаевская область - 27 970 
  • Одесская область - 66 295 
  • Полтавская область - 32 945 
  • Ровенская область - 39 251 
  • Сумская область - 38 501 
  • Тернопольская область - 32 738 
  • Харьковская область - 66 243
  • Херсонская область - 16 162
  • Хмельницкая область - 37 142 
  • Черкасская область - 35 938 
  • Черновицкая область - 38 721 
  • Черниговская область - 27 723 

 

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2020-12-23 10:11 112
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В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2020-12-23 10:11 112