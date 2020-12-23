В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям
2020-12-23 10:11 112
За прошедшие 24 часа в нашей стране подтвердилось 10 136 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях, сообщил глава МОЗ Максим Степанов.
Число зараженных коронавирусом в разных областях (с начала пандемии):
- Винницкая область - 21 259
- Волынская область - 31 490
- Днепропетровская область - 54 625
- Донецкая область - 33 102
- Житомирская область - 36 975
- Закарпатская область - 27 391
- Запорожская область - 49 341
- Ивано-Франковская область - 42 300
- Киевская область - 54 831
- Киев - 103 663
- Кировоградская область - 7949
- Луганская область - 9181
- Львовская область - 57 906
- Николаевская область - 27 970
- Одесская область - 66 295
- Полтавская область - 32 945
- Ровенская область - 39 251
- Сумская область - 38 501
- Тернопольская область - 32 738
- Харьковская область - 66 243
- Херсонская область - 16 162
- Хмельницкая область - 37 142
- Черкасская область - 35 938
- Черновицкая область - 38 721
- Черниговская область - 27 723
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