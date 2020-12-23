Коронавирус Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса

2020-12-23 11:14 154

В Бразилии ученые подтвердили, что выявили новый штамм захватившего мир китайского коронавируса.

В результате исследований новой разновидности коронавируса нового типа биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов и, аналогично к "британскому" типу, имеет мутацию E484K в S-белке.

Известно, что новая мутация коронавируса обнаружена у зараженных в штате Рио-де-Жанейро.

"У нас нет подтверждения тому, что новый штамм является более заразным или агрессивным", - сообщает Globo.

Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаружили в 19 различных городах штата. Сейчас проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

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