Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса

В Бразилии ученые подтвердили, что выявили новый штамм захватившего мир китайского коронавируса.
В результате исследований новой разновидности коронавируса нового типа биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов и, аналогично к "британскому" типу, имеет мутацию E484K в S-белке.
Известно, что новая мутация коронавируса обнаружена у зараженных в штате Рио-де-Жанейро.
"У нас нет подтверждения тому, что новый штамм является более заразным или агрессивным", - сообщает Globo.
Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаружили в 19 различных городах штата. Сейчас проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире