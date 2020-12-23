Коронавирус Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса

2020-12-23 11:14 154

В Бразилии  ученые подтвердили, что выявили новый штамм захватившего мир китайского коронавируса. 

В результате исследований новой разновидности коронавируса нового типа биологи выяснили, что он отличается от "материнского" вируса мутациями в 38 из 180 геномов и, аналогично к "британскому" типу, имеет мутацию E484K в S-белке.

Известно, что новая мутация коронавируса обнаружена у зараженных в штате Рио-де-Жанейро. 

"У нас нет подтверждения тому, что новый штамм является более заразным или агрессивным", - сообщает Globo.

Ученым также удалось выяснить, что данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле в Рио-де-Жанейро, после чего ее следы обнаружили в 19 различных городах штата. Сейчас проверяется информация о том, стал ли новый штамм доминирующим в регионе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса в Великобритании

2020-12-23 13:15 175

В Австрии вакцинация от коронавируса стартует менее чем через неделю

2020-12-23 12:16 105

В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-12-23 10:11 112

Коронавирус захватил последний континент - прошла эвакуация зараженной базы в Антарктике

2020-12-23 09:42 133

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса в Великобритании

2020-12-23 13:15 175

В Австрии вакцинация от коронавируса стартует менее чем через неделю

2020-12-23 12:16 105

Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса

2020-12-23 11:14 154

В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям

2020-12-23 10:11 112
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса в Великобритании 2020-12-23 13:15 175
В Австрии вакцинация от коронавируса стартует менее чем через неделю 2020-12-23 12:16 105
Новая мутация: В Бразилии подтвердилось обнаружение еще одного штамм коронавируса 2020-12-23 11:14 154
В Украине продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по областям 2020-12-23 10:11 112