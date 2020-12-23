Коронавирус Все дело в клетках памяти: ученые "продлили" срок иммунитета от коронавируса

2020-12-23 20:30 84

 

Люди, перенесшие коронвирус, сохраняют иммунитет от болезни в течение минимум 8 месяцев

Об этом свидетельствуют результаты исследований австралийского Университета Монаша и Института Ла Джолла в Калифорнии.

Предыдущие исследования показывали, что первичная волна антител ослабляется после первых нескольких месяцев и те, кто переболел коронавирусом сохраняют иммунитет в течение 6 месяцев.

Австралийские ученые взяли 36 образцов крови у группы из 25 пациентов с COVID-19 в период с 4 до 242 дня после заражения. Как и в других исследованиях, количество антител начало снижаться через 20 дней после заражения. Однако исследование показало, что В-клетки памяти помогают дольше сохранить иммунитет.

Эти клетки "запоминают" коронавирусную инфекцию и при повторном заражении запускают иммунный ответ благодаря быстрой выработке антител. Руководитель исследования Менно ван Зельм заявил, что эти результаты крайне важны, так как они окончательно подтверждают, что пациенты способны сохранять иммунитет к вирусу, и дают настоящую надежду на то, что после создания вакцины обеспечат долговременную защиту.

В свою очередь ученые из Института Ла Джолла отобрали образцы крови у 185 пациентов в возрасте от 19 до 81 года, которые болели в начале пандемии. 92% из них перенесли COVID-19 в легкой форме и никогда не нуждались в госпитализации. Там обнаружили, что у большинства людей, инфицированных COVID-19, развился достаточный уровень иммунных клеток, которые задерживались в организме в течение 8 месяцев после выздоровления. Долгосрочные антитела задерживались в организме от 6 до 8 месяцев - их уровень лишь "умеренно" снижался.

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