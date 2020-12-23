Экономика Курс гривни падает. НБУ впервые за месяц продает валюту на межбанке

2020-12-23 21:30 42

Во вторник, 22 декабря, Национальный банк Украины впервые за месяц вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок.

"Вчера Нацбанк был вынужден продать из резервов чуть более $20 млн… Ориентировочно 2-3 млрд грн, в которые могли зайти нерезиденты, очевидно было недостаточно, чтобы курс не пошел вверх", – написал в Facebook аналитик ICU Михаил Демкив.

По его данным, пока что исходящие платежи из Госказначейства в банковскую систему не сильно превышают входящие. То есть деньги, в большей степени, еще на ЕКС (Едином казначейском счете), отметил аналитик.

Сегодня, 23 декабря, НБУ также вышел на межбанк с продажей валюты.

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