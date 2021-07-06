Коронавирус Минздрав Израиля заявил, что эффективность вакцины Pfizer резко упала

2021-07-06 13:43

В Израиле заявили о спаде эффективности вакцины от Pfizer против инфицирования и легких форм коронавируса. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, пишет Reuters.

"С 6 июня эффективность вакцины в плане предотвращения инфицирования и симптоматических заболеваний упала до 64%. В то же время вакцина на 93% эффективно предотвращала госпитализации и серьезные заболевания от коронавируса", - говорится в сообщении.

Представитель Pfizer отказался комментировать данные Израиля, но цитировал другие исследования, которые показывают, что антитела, выработанные вакциной, все еще могут нейтрализовать все испытанные варианты, включая Delta, хотя и с пониженной прочностью.

Около 60% населения Израиля получили хотя бы одну прививку вакциной Pfizer, и количество ежедневных случаев инфицирования снизилось с более чем 10 тыс. в январе до однозначных цифр в прошлом месяце. Такая статистика позволила властям Израиля пересмотреть карантинные ограничения и отказаться от почти любого социального дистанцирования, а также на некоторое время снять масочный режим. Однако, вместе с распространением варианта "Дельта", маски пришлось вернуть: количество ежедневных случаев заболевания постепенно увеличивалась, достигнув 343. Число тяжелобольных увеличилось с 21 до 35.