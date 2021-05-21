Коронавирус Ученые доказали, что вакцину Pfizer совсем не обязательно хранить при температуре до – 80°C

2021-05-21 20:34

Канадские медики установили, что COVID-вакцина производства Pfizer/BioNTech может безопасно храниться при значительно более высокой температуре, чем считалось ранее.

"Департамент здравоохранения Канады авторизовал запрос Pfizer/ BioNTech, позволив хранить COVID-вакцины при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в месте использования сроком до одного месяца", - заявили в департаменте здравоохранения Канады.

Такое изменение создаст больше возможностей для хранения вакцины Pfizer/BioNTech и будет способствовать гибкости в ее распространении.

В департаменте пояснили, что это решение основывается на новых данных компании-разработчика вакцины, после исследования Pfizer предоставил дополнительные данные в пользу более гибких условий хранения.

Напомним, необходимость транспортировки и хранения при очень низких температурах (до – 80°C) была одним из основных недостатков вакцины Pfizer и усложняла ее использование.