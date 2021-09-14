Коронавирус В Японии ученые проверили реальную эффективность вакцины Pfizer - исследование показало, что...

2021-09-14 09:02

В Японии специалисты Киотского университета выяснили, что эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer составляет 85-96%. Напомним, власти страны закупают вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщает телеканал NHK, исследование ученые проводили этим летом. Они проанализировали данные более 10 тысяч зараженных в тот период людей, большинство из которых не были вакцинированы.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что их работа проводилась в период мощного распространения в Японии COVID-штамма Дельта, и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого варианта инфекции.

Таким образом, согласно выводам специалистов, эффективность вакцины Pfizer равна: