Коронавирус В Японии ученые проверили реальную эффективность вакцины Pfizer - исследование показало, что...

2021-09-14 09:02

В Японии специалисты Киотского университета выяснили, что эффективность вакцины от коронавируса компании Pfizer составляет 85-96%.  Напомним, власти страны закупают вакцины компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna.

Как сообщает телеканал NHK, исследование ученые проводили этим летом. Они проанализировали данные более 10 тысяч зараженных в тот период людей, большинство из которых не были вакцинированы.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что их работа проводилась в период мощного распространения в Японии COVID-штамма Дельта, и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого варианта инфекции.

Таким образом, согласно выводам специалистов, эффективность вакцины Pfizer равна:

  • среди мужчин в возрасте 20-60 лет - 89,6-93,4%;
  • среди мужчин старше 60 лет - 94,7-96,9%;
  • среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет - 85,4-91,8%;
  • среди женщин старше 60 лет - 92,6-96,1%.

 

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