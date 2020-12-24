Экономика Курс валют на сегодня: доллар в Украине начал быстро дорожать

2020-12-24 11:42 77

После ощутимого падения курс доллара по отношению к гривне прождолжает быстро укрепляться.

Так, Нацбанк Украины установил на 24 декабря курс валюты США на уровне 28,45 грн. Такие данные приведены на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем (среда, 23 декабря) доллар подорожал сразу на 20 коп.

Единая валюта ЕС также подросла. Официальный курс евро сегодня поднялся на 5 коп. и составляет 34,61 грн.

Немного вырос по отношению к гривне и рубль, курс которого в четверг составляет 0,378 грн.

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