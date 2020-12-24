Коронавирус Ресторанам разрешили праздновать Новый год до утра

2020-12-24 17:30 91

 

Рестораны на Новый год смогут работать до утра. Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которое определяет ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает аналитический портал "Хвиля" со ссылкой на постановление №1301 от 23 декабря, обнародованное на правительственном портале.

Теперь заведениям питания можно работать до 7 утра 1 января, а не до часу ночи, как планировалось ранее.

Отметим, что в Украине, до 28 февраля 2021 года, действует общегосударственный карантин с ограничениями «оранжевой» зоны.

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал данное решение правительства. Он подчеркнул, что все остальные ограничения касательно пребывания в местах общественного питания остаются неизменными. Степанов также напомнил, что праздновать безопаснее всего дома, в семейном кругу, и призвал мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

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