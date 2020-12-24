Коронавирус У 15% привитых вакциной Спутник V есть побочные эффекты

2020-12-24 20:00 28

 

Разработчик российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных эффектах от ее применения.

Никаких побочных эффектов от вакцины Спутник V не наблюдается у 85% привитых, заявил в четверг, 24 декабря, директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

"На основании трех фаз испытаний зафиксировано следующее: у 85% вакцинированных нет никаких побочных эффектов", - сказал он.

Гинцбург уточнил, что у 15% вакцинированных "фиксируется покраснение в месте инъекции, небольшая головная боль, которая проходит в течение суток". "Самая большая неприятность, которая может возникнуть, - это температура до 38 градусов в течение двух суток, что снимается одной таблеткой парацетамола", - рассказал он.

Также он заявил, что до конца года вакциной будут привиты около полутора миллионов россиян.

Вакцинация в России началась еще в начале декабря.

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