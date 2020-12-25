Коронавирус В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно

2020-12-25 13:10 525

В Украине в течение суток обнаружили 11 035 новых случаев Covid-19. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

За прошедшие сутки госпитализировали 2739 больных, летальных исходов - 186, выздоровевших - 15 337 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине коронавирусом были заражены уже  1 012 167 человек, выздоровели 646 772 пациента, умерли - 17 581.

Статистика заражения COVID-19 по областям (сичло случаев за время пандемии):

  • Винницкая область - 21 698 случаев;
  • Волынская область - 32 149 
  • Днепропетровская область - 55 680 
  • Донецкая область - 34 225* 
  • Житомирская область - 37 848 
  • Закарпатская область - 27 650 
  • Запорожская область - 50 805 
  • Ивано-Франковская область – 42 611 
  • Киевская область - 56 374 
  • город Киев - 106 078 
  • Кировоградская область - 8 149 
  • Луганская область - 9 725*
  • Львовская область - 58 875 
  • Николаевская область - 28 805 
  • Одесская область - 67 934 
  • Полтавская область - 33 997 
  • Ровенская область - 39 979
  • Сумская область - 39 490 
  • Тернопольская область - 33 175
  • Харьковская область - 67 417 
  • Херсонская область - 16 679 
  • Хмельницкая область - 38 004 
  • Черкасская область - 36 947 
  • Черновицкая область - 39 143 
  • Черниговская область - 28 730 

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев

2020-12-25 16:33 77

Как защитить себя и своих близких от коронавируса в период Новогодних праздников

2020-12-25 11:40 98

В ВОЗ сделали неожиданное заявление по мутации коронавируса в Великобритании

2020-12-24 14:45 336

В Украине за сутки 11 490 новых случаев заражения, почти 3 тысячи в тяжелом состоянии

2020-12-24 10:38 84

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев

2020-12-25 16:33 77

Зеленский назвал точные сроки и условия поставки вакцины от коронавируса в Украину

2020-12-25 14:12 210

В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно

2020-12-25 13:10 525

В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ

2020-12-25 11:12 112
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Коронавирусную инфекцию уже победили почти 647 тысяч украинцев 2020-12-25 16:33 77
Зеленский назвал точные сроки и условия поставки вакцины от коронавируса в Украину 2020-12-25 14:12 210
В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно 2020-12-25 13:10 525
В Раде решили потратить на вакцинацию от коронавируса в десять раз меньше, чем предлагал МОЗ 2020-12-25 11:12 112