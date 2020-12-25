Коронавирус В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно

2020-12-25 13:10 525

В Украине в течение суток обнаружили 11 035 новых случаев Covid-19. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

За прошедшие сутки госпитализировали 2739 больных, летальных исходов - 186, выздоровевших - 15 337 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине коронавирусом были заражены уже 1 012 167 человек, выздоровели 646 772 пациента, умерли - 17 581.

Статистика заражения COVID-19 по областям (сичло случаев за время пандемии):

Винницкая область - 21 698 случаев;

Волынская область - 32 149

Днепропетровская область - 55 680

Донецкая область - 34 225*

Житомирская область - 37 848

Закарпатская область - 27 650

Запорожская область - 50 805

Ивано-Франковская область – 42 611

Киевская область - 56 374

город Киев - 106 078

Кировоградская область - 8 149

Луганская область - 9 725*

Львовская область - 58 875

Николаевская область - 28 805

Одесская область - 67 934

Полтавская область - 33 997

Ровенская область - 39 979

Сумская область - 39 490

Тернопольская область - 33 175

Харьковская область - 67 417

Херсонская область - 16 679

Хмельницкая область - 38 004

Черкасская область - 36 947

Черновицкая область - 39 143

Черниговская область - 28 730

*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире