В Украине 11 035 новых случаев Covid-19 за сутки - в каких областях сегодня опасно
2020-12-25 13:10 525
В Украине в течение суток обнаружили 11 035 новых случаев Covid-19. Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Киеве (1 377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
За прошедшие сутки госпитализировали 2739 больных, летальных исходов - 186, выздоровевших - 15 337 человек.
Напомним, за все время пандемии в Украине коронавирусом были заражены уже 1 012 167 человек, выздоровели 646 772 пациента, умерли - 17 581.
Статистика заражения COVID-19 по областям (сичло случаев за время пандемии):
- Винницкая область - 21 698 случаев;
- Волынская область - 32 149
- Днепропетровская область - 55 680
- Донецкая область - 34 225*
- Житомирская область - 37 848
- Закарпатская область - 27 650
- Запорожская область - 50 805
- Ивано-Франковская область – 42 611
- Киевская область - 56 374
- город Киев - 106 078
- Кировоградская область - 8 149
- Луганская область - 9 725*
- Львовская область - 58 875
- Николаевская область - 28 805
- Одесская область - 67 934
- Полтавская область - 33 997
- Ровенская область - 39 979
- Сумская область - 39 490
- Тернопольская область - 33 175
- Харьковская область - 67 417
- Херсонская область - 16 679
- Хмельницкая область - 38 004
- Черкасская область - 36 947
- Черновицкая область - 39 143
- Черниговская область - 28 730
*Точные данные по временно неподконтрольным территориям Донбасса и Крыма отсутствуют.
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