Коронавирус Обнаружена единственная мутация коронавируса, против которой не поможет никакая вакцина

2020-12-25 22:12 224

Американские исследователи обнаружили единственную мутацию в вирусе генома SARS-CoV-2, против которой не действуют антитела. Работу ученых из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона опубликовали на bioRxiv.

Ученые собрали все возможные мутации SARS-CoV-2 в одной карте, для того, что выяснить, какие из них могут предотвратить связывания трех моноклональных антител, и обнаружили мутацию, которая ускользает от них, сообщает меджурнал Nature.

Мутацию обнаружили в домене RBD – субъединицы спаечного белка, который вирус использует для проникновения в клетки. Одна мутация маскировала вирус от всех видов антител, а некоторые маскировались выборочно от одного из трех антител

Устойчивую к набору антител мутацию, зафиксировали так же предварительно в Европе, в частности – в Нидерландах и Дании.

Напомним, Коронавирус – это РНК-содержащий вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, который при контакте с хозяином создает новые копии себя. Обычно изменения для РНК-вирусов являются нормальными, но вот стойкость мутации к антителам может представлять опасность будущей вакцинации против COVID-19.

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