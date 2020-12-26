Политика Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию

2020-12-26 11:00 287

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что будет в случае полномасштабной войны с Россией.

Об этом он сообщил в интервью Фокус.

Зеленский заявил, что не хочет даже представлять себе полномасштабную войну с Россией, однако в случае ее начала страну будут защищать все.

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – сказал он.

При этом лидер Украины выразил убеждение, что когда он захочет пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, то тот трубку возьмет. Он также подчеркнул, что не звонит, потому что «нет предмета для разговора».

«Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться», – добавил Зеленский.

Вдобавок к этому он выступил за прямой диалог с Путиным. «Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в нормандском формате – ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет».

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