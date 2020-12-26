Коронавирус Вакцина от COVID-19: в США впервые выявили сильную аллергическую реакцию после прививки

2020-12-26 13:00 84

 

Тяжелую аллергическую реакцию зафиксировали на вакцину компании Moderna.

Укол сделали врачу из Бостона, который страдает серьезной аллергией на моллюсков. Об этом сообщает издание The New York Times.

Тяжелая аллергическая реакция появилась через несколько часов после укола. В своих показаниях мужчина отметил, что у него закружилась голова и повысился ритм сердцебиения. После этого, с позволения других врачей, доктор ввел себе индивидуальный антиаллергенный препарат. Мужчину доставили в отделение неотложной помощи.

Этот случай стал первым известным делом по тяжелой формы реагирования на вакцину Moderna.

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В Украине за сутки подтвердили 7709 новых случаев коронавируса 2020-12-26 11:30 49