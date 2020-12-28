Коронавирус Из швейцарского отеля сбежали более 350 британских туристов, которые были на изоляции

2020-12-28 08:39 63

Сотни британцев, которые собирались провести отпуск в швейцарском курортном местечке Фербир, тайком покинули свои отели, после того как местные власти распорядились отправить всех прибывших из Соединенного Королевства туристов на десятидневный карантин.

Горнолыжный курорт Фербир, расположенный в кантоне Валлис, традиционно пользуется большой популярностью у британских туристов. По данным dpa, в соответствии с распоряжением властей Швейцарии, на карантин должны были отправиться в общей сложности 420 человек, прибывших в Фербир из Великобритании, включая граждан Швейцарии, вернувшихся на родину из Соединенного Королевства.

50 человек из числа тех, кому было предписано отправиться на карантин, покинули Швейцарию сразу же после получения уведомления о необходимости изолироваться. Из оставшихся 370 туристов к 27 декабря в Фербире находилось меньше 12 человек.

Люди покинули свои отели ночью. "Сотрудники заметили отсутствие гостей в их номерах благодаря тому, что оставленные у двери подносы с завтраком остались нетронутыми", - рассказал журналистам Жан-Марк Сандоз - официальный представитель муниципалитета Багнес, в котором находится курорт Фербир. "Мы понимаем их гнев", - добавил он. По словам Сандоза, муниципалитеты в Швейцарии не получили никакой поддержки в реализации карантинных требований, о которых было объявлено столь внезапно, семьи с малыми детьми оказались запертыми на 20 квадратных метрах. Это было невыносимо.

Некоторые из покинувших Швейцарию британцев решили провести остаток отпуска в соседней Франции. Горнолыжные спуски там закрыты, однако гражданам Великобритании не запрещается покидать гостиничные номера.

Напомним, 20 декабря Швейцария перестала принимать рейсы из Великобритании и ЮАР, где была зарегистрирована мутация коронавируса. Власти страны приняли решение о том, что все туристы, прибывшие из этих государств в период с 14 декабря, должны провести под карантином 10 дней.

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