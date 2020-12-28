Экономика Курс валют на сегодня: за выходные в Украине подешевели доллар и евро

2020-12-28 12:43 217

Сегодня, 28 декабря, курс доллара в украинских банках и обменных пунктах составляет 28,15-28,45 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем (пятница, 25 декабря) американская валюта в покупке подешевела на 2 коп., а в продаже на 4 коп.

Немного прочело по отношению к гривне и Евро. Единая валюта ЕС в покупке подешевела на 5 коп. Наличный курс Евро в понедельник составляет 34,15-34,70 грн.

Курс рубля немного вырос в продаже и подешевел в покупке. Сейчас его курс составляет 0,350-0,385 грн.

При этом официальные курсы валют также на прежнем уровне не удержались. Нацбанк установил на 28 декабря курс доллара на уровне 28,35 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ. Так, официально доллар подешевел на 10 коп. Евро подешевела на 5 коп., его курс составляет 34,56 грн.

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