Политика У Зеленского назвали сроки новой встречи в "нормандском формате"

2020-12-28 16:36 35

 

Новая встреча политических советников по Донбассу в "нормандском формате" может состояться в январе 2021 года.

Об этом в понедельник, 28 декабря, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "Европейская правда".

"Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в "нормандском формате". Как место встречи обсуждается Берлин", - отметил он.

По словам Ермака, на данный момент предварительно согласованы четыре точки разведения сил на линии соприкосновения на Донбассе.

Напомним, 9 декабря исполнился ровно год со встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" в Париже.

В тот день украинский президент вполне недвусмысленно заявил о том, что дает переговорам в Минском и "нормандском" формате ровно год: дескать, если прогресса не будет, то переходим к плану "Б".

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Политика

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