Коронавирус Украинцы вернутся к привычной жизни после вируса, в Минздраве назвали сроки: "потихоньку будем..."

2020-12-28 19:00 476

Украина может начать постепенно возвращаться к привычной жизни

Однако ситуация может осложниться в случае вспышки других инфекционных болезней на фоне коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире "Украина 24". Он уточнил, что привычная жизнь может вернуться в апреле 2021, хотя некоторые ограничения все же будут еще действовать.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля потихоньку будем возвращаться к привычному нам ритму жизни. Мы не избавимся полностью противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня фиксируем", — сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач отметил, что мутация коронавируса это достаточно ожидаемое явление с точки зрения эпидемиологии и он имеет до 12 тысяч штаммов. Параллельно Ляшко допустил возможность всплеска других инфекционных болезней.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, в Украине официально подтверждено 1 030 374 случая коронавирусной инфекции. Из них 4 385 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи меньше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 17 849 человек (+75 за сутки), а 665 729 пациентов (+7 191 за сутки) полностью победили болезнь.

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