Политика В МИД объяснили, почему Иран тянет с оглашением деталей крушения МАУ

2020-12-28 21:30 49

Иранская сторона настаивает на том, что самолет "Международных авиалиний Украины" был сбит в результате человеческой ошибки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Он предположил, что поэтому Тегеран не спешит раскрывать подробности крушения самолета и выплачивать компенсацию родным погибших.

"На словах иранская сторона подтверждает свою готовность раскрыть детали катастрофы, обеспечить компенсацию. Но в последнее время складывается такое ощущение, словно иранская сторона не выполняет договоренности, а тянет кота за хвост. Иранская сторона настаивает на том, что катастрофа произошла в результате человеческой ошибки", – сказал он.

По словам Енина, украинская сторона опасается, что правда является несколько иной.

"Если расследование выявит, что эта катастрофа стала результатом системных сбоев в обеспечении безопасности гражданских полетов в небе над Ираном, иранская сторона будет вынуждена устранить определенные недостатки, а это стоит достаточно дорого", – пояснил он.

Позднее в Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что передали Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета МАУ. Отчет якобы был передан в онлайн-формате.

"Организация гражданской авиации как орган, отвечающий за технические вопросы, в соответствии со своими обязанностями, представила отчет для Украины и других сторон", – сообщил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Напомним, что в МИД ранее заявили, что не получили от Ирана отчет о результатах расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 МАУ в Тегеране.

Документ, в котором говорится, что трагедия произошла из-за человеческой ошибки, иранская сторона якобы отправила накануне.

Как сообщалось ранее, катастрофа с самолетом МАУ произошла 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

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