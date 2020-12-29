В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам
2020-12-29 10:15 105
За прошедшие 24 часа в Украине выявлено 6 988 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Выздоровели за минувшие сутки 16 106 украинцев.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1 миллион 37 тысяч 362 человека, умерли - 18 081 (+ 232 за сутки), выздоровели - 681 835 (+16 106).
Ситуация с коронавирусом в областях Украины (за время пандемии):
- Винницкая область - 22 078 случаев
- Волынская область - 32 626
- Днепропетровская область - 57632
- Донецкая область - 35 562 *
- Житомирская область - 38 554
- Закарпатская область - 27 974
- Запорожская область - 52 689
- Ивано-Франковская область - 42 949
- Киевская область - 57 912
- Киев - 109 008
- Кировоградская область - 8 248
- Луганская область - 10 054 *
- Львовская область - 60 560
- Николаевская область - 30 300
- Одесская область - 69 863
- Полтавская область - 35 487
- Ровенская область - 40 459
- Сумская область - 40 170
- Тернопольская область - 33 622
- Харьковская область - 68 395
- Херсонская область - 17 327
- Хмельницкая область - 38 471
- Черкасская область - 38 302
- Черновицкая область - 39 662
- Черниговская область - 29 458
* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.
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