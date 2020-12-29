Коронавирус В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам

2020-12-29 10:15 105

За прошедшие 24 часа в Украине выявлено 6 988 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Выздоровели за минувшие сутки 16 106 украинцев.

 

 Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1 миллион 37 тысяч 362 человека, умерли - 18 081 (+ 232 за сутки), выздоровели - 681 835 (+16 106).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины (за время пандемии):

  • Винницкая область - 22 078 случаев
  • Волынская область - 32 626 
  • Днепропетровская область - 57632 
  • Донецкая область - 35 562 *
  • Житомирская область - 38 554 
  • Закарпатская область - 27 974 
  • Запорожская область - 52 689 
  • Ивано-Франковская область - 42 949 
  • Киевская область - 57 912
  • Киев - 109 008
  • Кировоградская область - 8 248
  • Луганская область - 10 054 *
  • Львовская область - 60 560 
  • Николаевская область - 30 300 
  • Одесская область - 69 863 
  • Полтавская область - 35 487 
  • Ровенская область - 40 459
  • Сумская область - 40 170
  • Тернопольская область - 33 622 
  • Харьковская область - 68 395 
  • Херсонская область - 17 327 
  • Хмельницкая область - 38 471 
  • Черкасская область - 38 302 
  • Черновицкая область - 39 662
  • Черниговская область - 29 458 

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Медик рассказала, почему снижается заболеваемость коронавирусом в Украине

2020-12-28 20:30 1442

Украинцев в Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

2020-12-28 17:00 217

В Украине самое низкое число новых случаев заражения за два месяца

2020-12-28 10:38 287

Коронавирус может проникать в мозг при помощи шипов - исследование

2020-12-27 10:00 133

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам

2020-12-29 10:15 105

Медик рассказала, почему снижается заболеваемость коронавирусом в Украине

2020-12-28 20:30 1442

Украинцы вернутся к привычной жизни после вируса, в Минздраве назвали сроки: "потихоньку будем..."

2020-12-28 19:00 966

Украинцев в Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса

2020-12-28 17:00 217
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам 2020-12-29 10:15 105
Медик рассказала, почему снижается заболеваемость коронавирусом в Украине 2020-12-28 20:30 1442
Украинцы вернутся к привычной жизни после вируса, в Минздраве назвали сроки: "потихоньку будем..." 2020-12-28 19:00 966
Украинцев в Польше будут бесплатно вакцинировать от коронавируса 2020-12-28 17:00 217