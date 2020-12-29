Коронавирус В Украине почти семь тысяч новых случаев заражения коронавирусом - ситуация по регионам

2020-12-29 10:15 105

За прошедшие 24 часа в Украине выявлено 6 988 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных выявили в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Выздоровели за минувшие сутки 16 106 украинцев.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, с начала пандемии коронавирусом заразились уже 1 миллион 37 тысяч 362 человека, умерли - 18 081 (+ 232 за сутки), выздоровели - 681 835 (+16 106).

Ситуация с коронавирусом в областях Украины (за время пандемии):

Винницкая область - 22 078 случаев

Волынская область - 32 626

Днепропетровская область - 57632

Донецкая область - 35 562 *

Житомирская область - 38 554

Закарпатская область - 27 974

Запорожская область - 52 689

Ивано-Франковская область - 42 949

Киевская область - 57 912

Киев - 109 008

Кировоградская область - 8 248

Луганская область - 10 054 *

Львовская область - 60 560

Николаевская область - 30 300

Одесская область - 69 863

Полтавская область - 35 487

Ровенская область - 40 459

Сумская область - 40 170

Тернопольская область - 33 622

Харьковская область - 68 395

Херсонская область - 17 327

Хмельницкая область - 38 471

Черкасская область - 38 302

Черновицкая область - 39 662

Черниговская область - 29 458

* Точные данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса пока отсутствуют.

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