Коронавирус COVID-паспорт: Вышло мобильное приложение, фиксирующее коронавирусную историю граждан

2021-01-08 13:45 196

Центр здравоохранения Венгрии и электронная база медуслуг EESZT разработали мобильное приложение, фиксирующее "коронавирусную историю" граждан.

Как сообщает Magyar Nemzet, приложение имеет вид электронного COVID-паспорта, куда будут вноситься данные о том, какие тесты на коронавирус и когда были сделаны, а также был ли владелец паспорта вакцинирован от COVID-19. Паспорт позволит людям подтверждать свою защиту от болезни.

COVID-паспорт будет идентифицировать человека при помощи номера в специальном реестре, а также формировать сертификат защиты от коронавируса - в него будут вноситься данные о прививках, тестах и о том, болел ли владелец паспорта COVID-19. Использовать паспорт можно будет как на территории страны, так и за ее пределами.

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