Экономика Что сейчас происходит с экономикой Украины - раскрыты реальные данные во падению ВВП

2020-12-30 12:43 126

Минэкономразвития ожидает сокращения экономики Украины на 3% ВВП в октябре-декабре 2020 года, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уже начали видеть экономическую стабилизацию... Падение в третьем квартале сохранилось на уровне 3% ВВП и ожидается 3% ВВП в четвертом квартале", - сообщил глава ведомства Игорь Петрашко.

По его словам, Минэкономики сохраняет апрельский макропрогноз падения ВВП на 4,8% по итогам года.

Напомним, по данным Госстата, падение ВВП в третьем квартале 2020 года составило 3,5% ВВП, во втором - 11,4%, в первом – 1,3%. При этом в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем – 3,9%, во втором – 4,7% и в первом квартале – 2,9%.

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