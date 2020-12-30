Коронавирус В Украине за сутки 7986 новых случаев Covid-19, но рекорд по числу выздоровевших

2020-12-30 09:39 63

В Украине за минувшие сутки выявили 7986 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время от Covid-19 излечились 16 355 пациентов, что является рекордом с начала пандемии в стране.

Как сообщил глава МОЗ Украины Максим Степанов,  больше всего случаев заболевания зафиксировано в  Киеве (1 131), Запорожской (739), Одесской(729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 1 045 348 случаев  Covid-19.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 698 190 человек (+16 355 за сутки). При этом от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, в стране скончались 18 324 человек (+243 за сутки).

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Половина не учтена. Смертность от COVID в Украине 2020-12-29 16:30 140